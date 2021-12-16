В Ростове застройщика осудили на 13 лет колонии за обман дольщиков на 60 млн рублей

Денежные средства, что Кирвалидзе получил от дольщиков, он решил присвоить и потратил на собственные нужды. Теперь он проведет в исправительной колонии 13 лет, а дополнительной мерой наказания станет штраф в размере двух миллионов рублей. Кроме того, сообщается, что суд оставил в силе арест имущества виновного.