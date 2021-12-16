В Ростове застройщика осудили на 13 лет колонии за обман дольщиков на 60 млн рублей

В суде Железнодорожного района Ростова вынесли приговор Георгию Кирвалидзе, который мошенническим путем присвоил средства своих клиентов во время руководства строительной компанией.
Суд и ростовская прокуратура установили, что в период с сентября 2021 года до апрель 2014 года Кирвалидзе заключил договоры долевого строительства трех жилых многоквартирных домов по улица Степана Разина и Кузнечной.
Застройщик получил более 60 миллионов рублей от более чем 60 дольщиков, при этом злоумышленник знал, что здания не позволят ввести в эксплуатацию из-за отсутствия разрешений.
Денежные средства, что Кирвалидзе получил от дольщиков, он решил присвоить и потратил на собственные нужды. Теперь он проведет в исправительной колонии 13 лет, а дополнительной мерой наказания станет штраф в размере двух миллионов рублей. Кроме того, сообщается, что суд оставил в силе арест имущества виновного.
Ранее в Ростове состоялся суд над бандой, похитившей у участников долевого строительства более 240 миллионов рублей.