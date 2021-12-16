В Ростовской области от коронавируса умерли еще 34 человека

Умерли 18 женщин и 16 мужчин, у каждого были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Все погибшие находились в возрасте от 39 до 86 лет. За весь период жертвами COVID-19 стали 9245 человек.
На данный момент лечение в госпиталях Ростовской области получают 3098 пациентов. В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находится 34 человека, на неинвазивной ИВЛ — 275 человек.
Ранее в Ростовской области объяснили причины высокой смертности населения от коронавируса, ими стали расхождения в статистики и проблемы организации работы медучреждений.