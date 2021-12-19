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Десять незаконных елочных базаров ликвидировали в Ростове с декабря в 2021 году

19 декабря 2021, 05:49
Фото: администрация Ростова
На территории Ростова за три дня рейдов закрыли десяток нелегальных базаров по продаже елей, об этом сообщили в городской администрации.

Власти Ростова-на-Дону рассказали, что мероприятия по пресечению незаконной торговли начали в среду, 15 декабря. Всего за три дня инспекторам удалось выявить десяток нелегальных базаров, которые были заняты продажей хвойных деревьев. Во время рейдов был выписан 21 административный протокол.

Кроме того, в настоящий момент ведутся поиски нелегальных точек по продаже пиротехники и иной праздничной атрибутики.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов рассказал, что незаконные рынки обнаружили в Железнодорожном и Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах. При этом большая часть из них находилась на проспекте Стачки и улице Зорге.

Ранее в Ростовской области открыли более 370 легальных рынков продажи хвойных деревьев, из которых 38 елочных базаров находятся в Ростове.

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