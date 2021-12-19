Десять незаконных елочных базаров ликвидировали в Ростове с декабря в 2021 году

Власти Ростова-на-Дону рассказали, что мероприятия по пресечению незаконной торговли начали в среду, 15 декабря. Всего за три дня инспекторам удалось выявить десяток нелегальных базаров, которые были заняты продажей хвойных деревьев. Во время рейдов был выписан 21 административный протокол.
Кроме того, в настоящий момент ведутся поиски нелегальных точек по продаже пиротехники и иной праздничной атрибутики.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов рассказал, что незаконные рынки обнаружили в Железнодорожном и Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах. При этом большая часть из них находилась на проспекте Стачки и улице Зорге.
Ранее в Ростовской области открыли более 370 легальных рынков продажи хвойных деревьев, из которых 38 елочных базаров находятся в Ростове.