Десять незаконных елочных базаров ликвидировали в Ростове с декабря в 2021 году

Власти Ростова-на-Дону рассказали, что мероприятия по пресечению незаконной торговли начали в среду, 15 декабря. Всего за три дня инспекторам удалось выявить десяток нелегальных базаров, которые были заняты продажей хвойных деревьев. Во время рейдов был выписан 21 административный протокол.