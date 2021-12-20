Мэрия Ростова не смогла отозвать разрешение на строительство высотки на Береговой

Posted 20 декабря 2021, 13:24
Published 20 декабря 2021, 13:24
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
Согласно материалам дела, компания ООО «ДЛВ ИНВЕСТ» совместно с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области выступили истцами по делу о строительстве здания на Богатяновском спуске, 3А.
Летом 2020 года Вартан Казарян обратился к ростовскому ДАиГу, чтобы запросить разрешение на строительство жилого дома высотой в 24 этажа и площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, рядом с ним должно было появиться еще одно уже семиэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратов. Однако ДАиГ Ростова-на-Дону отказал застройщику, и Казарян обратился в суд.
В феврале 2021 года Ленинский суд Ростова принял решение, согласно которому отказ в строительстве признавался незаконным, и потребовал выдать Казаряну разрешение на строительство здания.
Однако уже в июне 2021 года ДАиГ подал апелляцию и дело направили на повторное рассмотрение, где городской департамент градостроительства и архитектуры попросил пересмотреть решение предыдущей инстанции.
Тем не менее, и при повторном рассмотрении решение оставили без изменений. Апелляционная жалоба ДАиГа осталась без удовлетворения, однако он имеет право обжаловать решение суда, поэтому следующее заседание по делу состоится уже 2 февраля 2022 года.
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