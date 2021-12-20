Мэрия Ростова не смогла отозвать разрешение на строительство высотки на Береговой

Летом 2020 года Вартан Казарян обратился к ростовскому ДАиГу, чтобы запросить разрешение на строительство жилого дома высотой в 24 этажа и площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, рядом с ним должно было появиться еще одно уже семиэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратов. Однако ДАиГ Ростова-на-Дону отказал застройщику, и Казарян обратился в суд.