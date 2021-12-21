Сына владельца ростовского концерна «Покровский» подозревают в неуплате налогов

В Ростовской области под домашний арест сроком на два месяца отправили сына владельца концерна «Покровский» Аркадия Чебанова Олег Чебанов, его подозревают в отмывании денег, сообщает объединенная пресс-служба судов.