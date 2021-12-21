Сына владельца ростовского концерна «Покровский» подозревают в неуплате налогов

Posted 21 декабря 2021, 08:08
Published 21 декабря 2021, 08:08
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Как сообщает следствие, в составе группы Чебанов с января 2018 по март 2021 годы всячески уклонялся от налога на прибыль компании ООО «ТД Вэлан». Сумма общего долга составляет 262,2 миллиона рублей.
В пресс-службе также рассказали, что Чебанов совместно с соучастниками легализовывал данные деньги благодаря расчётным счетам ИП. Всего подозреваемому удалось «отмыть» 188,1 миллиона рублей.
По постановлению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в адрес Чебанова была избрана мера наказания в виде домашнего ареста сроком на два месяца.