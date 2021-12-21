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Posted 21 декабря 2021, 08:08

Published 21 декабря 2021, 08:08

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

Сына владельца ростовского концерна «Покровский» подозревают в неуплате налогов

21 декабря 2021, 08:08
В Ростовской области под домашний арест сроком на два месяца отправили сына владельца концерна «Покровский» Аркадия Чебанова Олег Чебанов, его подозревают в отмывании денег, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как сообщает следствие, в составе группы Чебанов с января 2018 по март 2021 годы всячески уклонялся от налога на прибыль компании ООО «ТД Вэлан». Сумма общего долга составляет 262,2 миллиона рублей.

В пресс-службе также рассказали, что Чебанов совместно с соучастниками легализовывал данные деньги благодаря расчётным счетам ИП. Всего подозреваемому удалось «отмыть» 188,1 миллиона рублей.

По постановлению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в адрес Чебанова была избрана мера наказания в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее басманный суд Москвы заочно арестовал собственника ростовского концерна «Покровский»

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