В Ростовской области сигареты подорожают на 3,7% в 2022 году

Начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова Константин Тихонов объяснил, что расчет производили с учетом нескольких актуальных показателей, и он имеет под собой реальное экономическое обоснование. Он добавил, что власти будут следить за соблюдением будущего минимума и привлекут к этому процессу сотрудников МВД, управления торговли и другие надзорные органы. Вместе с этим чиновник призвал жителей региона отказаться от покупки несертифицированной и контрафактной продукции, так как она может нанести непоправимый вред здоровью.