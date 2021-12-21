В Ростовской области сигареты подорожают на 3,7% в 2022 году

Posted 21 декабря 2021, 12:37
Published 21 декабря 2021, 12:37
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
Власти рассказали, что в настоящий момент действует норматив минимальных цен равный 108 рублям, который установили весной 2021 года. Однако с 1 января 2022 года Минсельхоз России будет вынуждено повысить минимальную стоимость до 112 рублей за пачку, чтобы эффективно бороться с контрафактом. Этот тариф будет действовать в течение всего календарного 2022 года.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова Константин Тихонов объяснил, что расчет производили с учетом нескольких актуальных показателей, и он имеет под собой реальное экономическое обоснование. Он добавил, что власти будут следить за соблюдением будущего минимума и привлекут к этому процессу сотрудников МВД, управления торговли и другие надзорные органы. Вместе с этим чиновник призвал жителей региона отказаться от покупки несертифицированной и контрафактной продукции, так как она может нанести непоправимый вред здоровью.
Ранее стало известно, что мещанин, который 120 лет назад сделал капсулу времени из бутылки, поместил в нее сигареты, газету и лист отрывного календаря.
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