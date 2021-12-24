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Posted 24 декабря 2021, 04:52

Published 24 декабря 2021, 04:52

Modified 1 октября, 14:19

Updated 1 октября, 14:19

Ростовчане назвали причину падения экскаватора при сносе старинного дома 23 декабря

24 декабря 2021, 04:52
В Ростове-на-Дону во время сноса дореволюционного дома с высоты упал экскаватор, сообщили очевидцы.

Происшествие случилось 23 декабря, когда экскаватор оказался на третьем этаже. Его не выдержали перекрытия и он рухнул вниз.

При этом часть фасада оказался на дороге. Горожане рассказали о сильном шуме от падения.

Известно, что водитель выжил, о его состоянии информации нет. В соцсетях пользователи посчитали, что причиной инцидента является спешка рабочих.

«Спешили разобрать старинные дома пока градозащитники не опротестовали решение властей?», — написали пользователи.

«Спешат уничтожить исторический центр», — заявили горожане.

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