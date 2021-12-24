Ростовчане назвали причину падения экскаватора при сносе старинного дома 23 декабря

Posted 24 декабря 2021, 04:52
Published 24 декабря 2021, 04:52
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
Происшествие случилось 23 декабря, когда экскаватор оказался на третьем этаже. Его не выдержали перекрытия и он рухнул вниз.
При этом часть фасада оказался на дороге. Горожане рассказали о сильном шуме от падения.
Известно, что водитель выжил, о его состоянии информации нет. В соцсетях пользователи посчитали, что причиной инцидента является спешка рабочих.
«Спешили разобрать старинные дома пока градозащитники не опротестовали решение властей?», — написали пользователи.
«Спешат уничтожить исторический центр», — заявили горожане.
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