Ростовчане назвали принципиальность причиной задержания экс-гендиректора водоканала

Posted 25 декабря 2021, 06:16
Published 25 декабря 2021, 06:16
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Напомним, что 24 декабря бойцы ОМОНа ворвались в здание компании и задержали Кубрака. После этого его доставили на допрос.
Через некоторое время появилась информация, что возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Но подробности не раскрывали.
До задержания Кубрак более месяца прожил в офисе компании. Это был его протест из-за увольнения.
Пользователи в соцсетях написали, что причиной задержания является его принципиальность.
«У него был шанс. Надо было просто отступить», — прозвучало в комментариях. Другие заявили, что необходимо было уже давно разрешить эту ситуацию.