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Posted 25 декабря 2021, 06:16

Published 25 декабря 2021, 06:16

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовчане назвали принципиальность причиной задержания экс-гендиректора водоканала

25 декабря 2021, 06:16
В Ростове-на-Дону задержали бывшего гендиректора Ростовводоканала Дмитрия Кубрака, местные жители посчитали, что это связано с его принципиальностью, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 24 декабря бойцы ОМОНа ворвались в здание компании и задержали Кубрака. После этого его доставили на допрос.

Через некоторое время появилась информация, что возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Но подробности не раскрывали.

До задержания Кубрак более месяца прожил в офисе компании. Это был его протест из-за увольнения.

Пользователи в соцсетях написали, что причиной задержания является его принципиальность.

«У него был шанс. Надо было просто отступить», — прозвучало в комментариях. Другие заявили, что необходимо было уже давно разрешить эту ситуацию.

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