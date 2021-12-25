В Ростове объявили о готовности к открытию инфекционной больницы 25 декабря

Власти сообщили, что новая больница позволяет сепарировать пациентов в случае, если у них будут выявлены различные виды инфекции. Кроме того новая больница подготовлена к различным ЧС, а потому в ней есть автономные системы энергоснабжения и кислородоснабжения пациентов, а также системы экстренной ликвидации пожара.