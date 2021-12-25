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В Ростове объявили о готовности к открытию инфекционной больницы 25 декабря

25 декабря 2021, 13:09
Фото: Правительство РО
В Ростове после визита главы федерального Минздрава и губернатора региона Василия Голубева объявили, что долгожданная больница на улице Виталия Ходоша готова к эксплуатации, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти объявили, что уже на днях состоится открытие инфекционной больницы на улице Виталия Ходоша. В субботу, 25 декабря, медучреждение посетили губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава федерального Минздрава Михаил Мурашко, которые подтвердили, что медучреждение уже полностью готово к вводу в эксплуатацию.

Власти сообщили, что новая больница позволяет сепарировать пациентов в случае, если у них будут выявлены различные виды инфекции. Кроме того новая больница подготовлена к различным ЧС, а потому в ней есть автономные системы энергоснабжения и кислородоснабжения пациентов, а также системы экстренной ликвидации пожара.

Тем не менее жители Ростова оказались не в полной мере удовлетворены открытием больницы, отметив, что добираться до нее будет чрезвычайно тяжело, а также возмутились продолжительности строительства объекта.

«Мы строили-строили и, наконец, достроили. Выгодно, наверное, что депутат Дегтярев строит, а губернатор прикрывает, получается?», — заметили ростовчане.

Напомним, ранее сроки сдачи переносились несколько раз, последнюю прогнозируемую дату открытия объявляли в январе 2022 года. Кроме того власти города решили продлить до больницы два городских автобусных маршрута, чтобы решить проблему транспортного сообщения с новой больницей.

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