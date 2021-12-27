Мощные снегопады накроют Ростовскую область до Нового года в декабре в 2021 году

Posted 27 декабря 2021, 04:57
Published 27 декабря 2021, 04:57
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В понедельник температура составит минус три градуса, в этот день начнется снегопад. Он продолжится ночью, а температура опустится до минус 10 градусов.
Во вторник ожидается аналогичная погода. В среду в городе температура поднимется до плюс одного градуса и будет облачно.
После этого в регионе сохранятся ночные заморозки, но днем температура будет подниматься выше нуля. До 2 января ожидаются снегопады.