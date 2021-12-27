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Posted 27 декабря 2021, 04:57

Published 27 декабря 2021, 04:57

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Мощные снегопады накроют Ростовскую область до Нового года в декабре в 2021 году

27 декабря 2021, 04:57
В Ростовской области до наступления Нового года будут сохраняться заморозки и выпадет снег, сообщает Гидрометцентр.

В понедельник температура составит минус три градуса, в этот день начнется снегопад. Он продолжится ночью, а температура опустится до минус 10 градусов.

Во вторник ожидается аналогичная погода. В среду в городе температура поднимется до плюс одного градуса и будет облачно.

После этого в регионе сохранятся ночные заморозки, но днем температура будет подниматься выше нуля. До 2 января ожидаются снегопады.

Ранее рынок «Классик» затопило из-за мощного ливня в Ростовской области.

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