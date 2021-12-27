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Posted 27 декабря 2021, 05:45

Published 27 декабря 2021, 05:45

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Ростовчане пожаловались губернатору Голубеву на заснеженные дороги 27 декабря

27 декабря 2021, 05:45
В Ростовской области не везде работает коммунальная техника в условиях сильного снегопада, пожаловались местные жители губернатору Василию Голубеву.

Напомним, что в регионе все выходные шел снег, из-за чего ухудшилась транспортная ситуация. Снегопады ожидаются в регионе в ближайшие дни.

Водители заявили, что на некоторых участках дорог нет коммунальной техники. Из-за этого они засыпаны снегом, что приводит к серьезным пробкам.

«По Батайску только одна машина ездила, чистила. Пробки километровые», — пожаловались местные жители.

«Ростов не готов к зиме. На дорогах каша, тротуары, остановки, подходы к пешеходным переходам не очищены», — заявили горожане.

Также пользователи просят коммунальщиков почистить велодорожки.

#Общество#Новости
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