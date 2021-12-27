Ростовчане пожаловались губернатору Голубеву на заснеженные дороги 27 декабря

Posted 27 декабря 2021, 05:45
Published 27 декабря 2021, 05:45
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Напомним, что в регионе все выходные шел снег, из-за чего ухудшилась транспортная ситуация. Снегопады ожидаются в регионе в ближайшие дни.
Водители заявили, что на некоторых участках дорог нет коммунальной техники. Из-за этого они засыпаны снегом, что приводит к серьезным пробкам.
«По Батайску только одна машина ездила, чистила. Пробки километровые», — пожаловались местные жители.
«Ростов не готов к зиме. На дорогах каша, тротуары, остановки, подходы к пешеходным переходам не очищены», — заявили горожане.
Также пользователи просят коммунальщиков почистить велодорожки.