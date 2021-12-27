В Ростовской области от коронавируса умерли еще 20 человек

Posted 27 декабря 2021, 09:13
Published 27 декабря 2021, 09:13
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
В числе погибших оказались 13 женщин и семеро мужчин, у каждого из которых наблюдались хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма. Погибшим было от 57 до 94 лет. Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 9508 человек.
Сейчас в госпиталях региона на лечении находится 2361 человек. В тяжелом состоянии пребывают 27 человек, они подключены к инвазивной ИВЛ, а на неинвазивной ИВЛ находится еще 269 человек.