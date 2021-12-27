В Ростовской области от коронавируса умерли еще 20 человек

В числе погибших оказались 13 женщин и семеро мужчин, у каждого из которых наблюдались хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма. Погибшим было от 57 до 94 лет. Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 9508 человек.