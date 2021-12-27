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Posted 27 декабря 2021, 09:13

Published 27 декабря 2021, 09:13

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 20 человек

27 декабря 2021, 09:13
В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 20 жителей региона, сообщается на сайте правительства.

В числе погибших оказались 13 женщин и семеро мужчин, у каждого из которых наблюдались хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма. Погибшим было от 57 до 94 лет. Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 9508 человек.

Сейчас в госпиталях региона на лечении находится 2361 человек. В тяжелом состоянии пребывают 27 человек, они подключены к инвазивной ИВЛ, а на неинвазивной ИВЛ находится еще 269 человек.

Напомним, что прививку от коронавируса сделали более 1,9 миллиона жителей Ростовской области.

#Коронавирус COVID-19#Новости
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