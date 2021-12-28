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Posted 28 декабря 2021, 06:23

Published 28 декабря 2021, 06:23

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Из-за снегопада в Ростове пробки достигли максимальных 10 баллов с 28 декабря

Из-за снегопада в Ростове пробки достигли максимальных 10 баллов с 28 декабря

28 декабря 2021, 06:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону утром во вторник, 28 декабря, образовались серьезные заторы на дорогах, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

Пробкам присвоили максимальные 10 баллов, заторы парализовали движение на множестве улиц. Причиной может быть неблагоприятная погода и засыпанные снегом улицы.

Хуже всего обстоят дела в центре, где движение практически остановилось. Лучше не планировать маршруты по улицам Шаумяна, Красногвардейская, Варфоломеева, Малюгиной.

Пробки есть на проспектах Буденновский, Соколова, Театральный. Кроме того, сильно затруднен проезд на Ларина, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Нариманова.

Ранее из-за снега в Ростове резко подскочили цены на такси.

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