Из-за снегопада в Ростове пробки достигли максимальных 10 баллов с 28 декабря

Posted 28 декабря 2021, 06:23
Published 28 декабря 2021, 06:23
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Пробкам присвоили максимальные 10 баллов, заторы парализовали движение на множестве улиц. Причиной может быть неблагоприятная погода и засыпанные снегом улицы.
Хуже всего обстоят дела в центре, где движение практически остановилось. Лучше не планировать маршруты по улицам Шаумяна, Красногвардейская, Варфоломеева, Малюгиной.
Пробки есть на проспектах Буденновский, Соколова, Театральный. Кроме того, сильно затруднен проезд на Ларина, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Нариманова.