С улиц в Ростове-на-Дону вывезли более 6 тыс тонн снега ночью 29 декабря в 2021 году

Posted 29 декабря 2021, 08:11
Published 29 декабря 2021, 08:11
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Рабочие задействовали более 200 единиц спецтехники для выполнения поставленных задач. Расчисткой тротуаров и дорог занимались дворники.
Всего привлекли около двух тысяч сотрудников коммунальных служб и управляющих компаний, которые устраняли последствия стихии. По информации властей, серьезных пробок в городе нет, транспорт работает в обычном режиме.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал одной из главных задач борьбу с наледью. Есть опасность в том, что с крыш могут падать сосульки.
«Владельцам зданий и организаций, которые их обслуживают, нужно провести расчистку кровель с соблюдением всех мер безопасности», — уточнил Логвиненко.
Ранее ростовчан попросили не рассчитывать на идеальную погоду в новогоднюю ночь.