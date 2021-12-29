С улиц в Ростове-на-Дону вывезли более 6 тыс тонн снега ночью 29 декабря в 2021 году

В Ростове-на-Дону коммунальщики за ночь вывезли с улиц города свыше шести тысяч тонн снега, сообщили в городской администрации.

Рабочие задействовали более 200 единиц спецтехники для выполнения поставленных задач. Расчисткой тротуаров и дорог занимались дворники. Всего привлекли около двух тысяч сотрудников коммунальных служб и управляющих компаний, которые устраняли последствия стихии. По информации властей, серьезных пробок в городе нет, транспорт работает в обычном режиме. Сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал одной из главных задач борьбу с наледью. Есть опасность в том, что с крыш могут падать сосульки. «Владельцам зданий и организаций, которые их обслуживают, нужно провести расчистку кровель с соблюдением всех мер безопасности», — уточнил Логвиненко. Ранее ростовчан попросили не рассчитывать на идеальную погоду в новогоднюю ночь.