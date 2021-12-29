rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря 2021, 08:11

Published 29 декабря 2021, 08:11

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

С улиц в Ростове-на-Дону вывезли более 6 тыс тонн снега ночью 29 декабря в 2021 году

29 декабря 2021, 08:11
В Ростове-на-Дону коммунальщики за ночь вывезли с улиц города свыше шести тысяч тонн снега, сообщили в городской администрации.

Рабочие задействовали более 200 единиц спецтехники для выполнения поставленных задач. Расчисткой тротуаров и дорог занимались дворники.

Всего привлекли около двух тысяч сотрудников коммунальных служб и управляющих компаний, которые устраняли последствия стихии. По информации властей, серьезных пробок в городе нет, транспорт работает в обычном режиме.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал одной из главных задач борьбу с наледью. Есть опасность в том, что с крыш могут падать сосульки.

«Владельцам зданий и организаций, которые их обслуживают, нужно провести расчистку кровель с соблюдением всех мер безопасности», — уточнил Логвиненко.

Ранее ростовчан попросили не рассчитывать на идеальную погоду в новогоднюю ночь.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика