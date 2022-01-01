Новости 1 января в Ростове о травмах в Новый год, свалке елок и лютых морозах

В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь в травмпункты обратились пять человек. Причиной оказалось несоблюдение требований безопасности при запуске фейерверков.
Одним из пострадавших оказался несовершеннолетний, о его состоянии информации нет. Об инцидентах рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
В остальном в городе серьезных происшествий не случилось.
В Ростовской области обнаружили свалку из елок, которые не успели продать. Их вместе с упаковкой выбросили рядом с лесом.
Местные жители нашли свалочный очаг и предложили отдать деревья для нужд зоопарка. Некоторые заявили, что они могут пригодиться в хозяйстве.
В целом ростовчане раскритиковали продавцов, которые не в первый раз выбрасывают елки.
Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает жителей области в январе. В начале января температура будет составлять минус 12 градусов, местами может похолодать до минус 18 градусов.
В середине месяца начнутся осадки в виде снега с дождем. Такая же погода будет сохраняться и в конце месяца, но может похолодать до минус 22 градусов.