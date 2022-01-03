Новости недели в Ростове о проблемах от продавцов елок и лютых морозах

В Ростовской области часть продавцов елок после Нового года решила избавиться от нераспроданного товара незаконным способом. Они выбросили растения вместе с упаковкой рядом с лесом.
Таким образом, в регионе появились несанкционированные свалки. Это раскритиковали пользователи в соцсетях, заявив, что елки могут быть полезны.
Так, их можно было отдать для нужд зоопарка или использовать в качестве удобрений.
Сразу после завершения Нового года местные жители начали распродавать праздничные костюмы. К примеру, за 250 рублей можно приобрести костюм Санта Клауса.
Подобные объявления в Интернете появляются до сих пор. В два раза дороже стоит костюм волка в хорошем состоянии. За эти же деньги можно купить костюм коровы.
Некоторые хотят реализовать елочные игрушки и украшения.
Синоптики пообещали жителям Ростовской области сильные заморозки в течение января. В начале месяца температура будет опускаться до минус 12 градусов, а в середине января должны начаться осадки в виде снега с дождем.
В дневное время может быть плюсовая температура, но ночные заморозки сохранятся. Ближе к февралю температура может упасть до минус 22 градусов.