Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ветра на 4 января

В этот день ожидаются гололедно-изморозевые явления и ураганный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду, такая же погода прогнозируется и шестого числа.
Водителей попросили оставлять машины только на парковочных площадках и соблюдать скоростной режим. Не стоит бросать транспорт под деревьями, так как они могут упасть.
«Стоит держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. При скачках напряжения в электросети нужно отключить все электроприборы», — заявили в управлении.