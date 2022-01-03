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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ветра на 4 января

3 января 15:17
Фото: pixabay
В Ростовской области во вторник, 4 января, может усилиться ветер до 20 метров в секунду, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

В этот день ожидаются гололедно-изморозевые явления и ураганный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду, такая же погода прогнозируется и шестого числа.

Водителей попросили оставлять машины только на парковочных площадках и соблюдать скоростной режим. Не стоит бросать транспорт под деревьями, так как они могут упасть.

«Стоит держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. При скачках напряжения в электросети нужно отключить все электроприборы», — заявили в управлении.

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