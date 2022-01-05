«Дон-Медиа» выиграла у Правительства Ростовской области 8 контрактов на 229 млн руб

Итак, предприятие выиграло в 8 торгах правительства на общую сумму 229 млн руб. Еще один контракт «Дон Медиа» заполучила от Заксобрания области на сумму 9,6 млн рублей, а два тендера - от ГУ МВД по Ростовской области на сумму 2,5 млн рублей. Кроме того, предприятие выиграло в двух контрактах администрации Сальского городского поселения на сумму 870 тысяч рублей.