rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Дон-Медиа» выиграла у Правительства Ростовской области 8 контрактов на 229 млн руб

5 января 12:00
Фото: don24.ru
ГУП РО «Дон-Медиа» за прошлый год выиграло в 14 закупках на сумму 311 миллионов рублей, следует из данных в системе «Спарк».

В 2021 году ГУП РО «Дон-Медиа» стало самым востребованным поставщиком у правительства Ростовской области. Всего предприятие выиграло 14 контрактов на общую сумму 311 млн руб. Из общего числа выигранных торгов - восемь проводили чиновники региона.

Итак, предприятие выиграло в 8 торгах правительства на общую сумму 229 млн руб. Еще один контракт «Дон Медиа» заполучила от Заксобрания области на сумму 9,6 млн рублей, а два тендера - от ГУ МВД по Ростовской области на сумму 2,5 млн рублей. Кроме того, предприятие выиграло в двух контрактах администрации Сальского городского поселения на сумму 870 тысяч рублей.

В 2020 году «Дон-Медиа» выиграла 11 торгов на 219 миллионов рублей. Из них от Правительства региона - 7 закупок на 208 млн рублей.

Отметим, чистая прибыль ГУП составила за 2020 год всего 8,9 млн рублей. Учредителем «Дон-Медиа» является само правительство Ростовской области.

Всего за 2021 год власти Ростовской области потратили на информировании жителей о своей работе 541 миллион рублей.

Кто сегодня выполняет функции «глашатая» официальных известий и сколько СМИ заработали на информировании жителей о работе властей, читайте в материале RostovGazeta: На себя не жалко: на пиар властей Ростовской области ушло полмиллиарда рублей.

Материалы по теме
Еще 11 млн рублей направят на закупку вакцины от гриппа в Ростовской области в ноябреБольницам Ростовской области направят 12 млн рублей на закупку кислорода в декабреЛекарства и дороги: главные закупки в Ростовской области за 2021 год
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00