«Дон-Медиа» выиграла у Правительства Ростовской области 8 контрактов на 229 млн руб

В 2021 году ГУП РО «Дон-Медиа» стало самым востребованным поставщиком у правительства Ростовской области. Всего предприятие выиграло 14 контрактов на общую сумму 311 млн руб. Из общего числа выигранных торгов - восемь проводили чиновники региона.
Итак, предприятие выиграло в 8 торгах правительства на общую сумму 229 млн руб. Еще один контракт «Дон Медиа» заполучила от Заксобрания области на сумму 9,6 млн рублей, а два тендера - от ГУ МВД по Ростовской области на сумму 2,5 млн рублей. Кроме того, предприятие выиграло в двух контрактах администрации Сальского городского поселения на сумму 870 тысяч рублей.
В 2020 году «Дон-Медиа» выиграла 11 торгов на 219 миллионов рублей. Из них от Правительства региона - 7 закупок на 208 млн рублей.
Отметим, чистая прибыль ГУП составила за 2020 год всего 8,9 млн рублей. Учредителем «Дон-Медиа» является само правительство Ростовской области.
Всего за 2021 год власти Ростовской области потратили на информировании жителей о своей работе 541 миллион рублей.
Кто сегодня выполняет функции «глашатая» официальных известий и сколько СМИ заработали на информировании жителей о работе властей, читайте в материале RostovGazeta: На себя не жалко: на пиар властей Ростовской области ушло полмиллиарда рублей.