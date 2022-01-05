На себя не жалко: на пиар властей Ростовской области ушло полмиллиарда рублей

Кто сегодня выполняет функции «глашатая» официальных известий и сколько СМИ заработали на информировании жителей о работе властей, читайте в материале RostovGazeta.
За 2020 год на те же цели у Правительства Ростовской области ушло из бюджета 452 миллиона за 233 контракта. В 2019 году чиновники региона потратили на самопиар (217 закупок) более 222 миллионов рублей. Так, за последние три года из бюджета Ростовской области на рекламу деятельности региональных властей потрачено более миллиарда рублей.
Целевой поставщик
В прошлом году ГУП РО «Дон-Медиа» стал самым востребованным у правительства Ростовской области. Всего предприятие выиграло 14 контрактов на сумму 311 миллионов рублей. Из них восемь торгов проводило правительство региона на 229 миллиона рублей, один контракт - Заксобрание области на 9,6 млн рублей, два тендера - ГУ МВД по Ростовской области на сумму 2,5 млн рублей, еще два контракта - администрация Сальского городского поселения на 870 тысяч рублей.
В 2020 году «Дон-Медиа» чуть-чуть «упала» по объему выигранных госконтрактов - 11 торгов на 219 миллионов рублей. И вновь «топовым» заказчиком явилось правительство региона - семь закупок на 208 млн рублей.
При этом, выручка от продаж ГУП РО «Дон-Медиа» за 2020 год составила более 238 миллионов рублей, а чистая прибыль - всего 8,9 млн рублей.
Индикаторы сервиса «Маркер» сообщают, что этот поставщик «сконцентрирован на одном заказчике». Добавим, что учредителем «Дон-Медиа» является само правительство Ростовской области.
Не удивительно, что именно «Дон-Медиа» выиграла самый дорогой контракт по предоставлению информационных услуг региональным властям. Контракт на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области на сумму 123,1 миллион рублей, был заключен непрямую. А поставщиком стал ГУП РО «Дон-Медиа». Период исполнения этого тендера - весь 2021 год. За эти деньги радийщики и телевизионные журналисты в течение года должны были выпустить более четырех тысяч минут, освящая деятельность партий ЗСРО. На телеканале Дон-24 планировалось показать 2 670 минут сюжетов, а на радиоканале «ФМ-на-Дону» - 2 тысячи минут.
Второй самый дорогой контракт из области освещения деятельности правительства региона также достался ГУП РО «Дон-Медиа». Тендер на оказание услуг по организации сурдопереводов и (или) субтитрования программ на телеканале стоимостью в 60 миллионов рублей выиграла телекомпания. Сроки оказания услуг - в течение всего 2022 года, и эти торги состоялись с единственным участником «Дон-Медиа». При этом, в конкурсной документации к закупке говорится, что тендер проводится в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда». Объем оказания услуг - 26 207,10 минут.
«Сурдоперевод должен осуществляться на русском жестовом языке, национальной лингвистической системе, обладающей собственной лексикой и грамматикой, используемой для общения глухих и слабослышащих, живущих в России, а также на территории СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан). Морфологические значения должны передаваться различными способами: как с помощью дактиля, так и проговариванием слов губами», - говорится в техзадании.
Также в документах отмечается, что субтитрирование - это наложение текста на русском языке в виде бегущей строки на видеоряд, который передает смысл звуковой дорожки телевизионного материала. Текст накладывается в нижней части экрана таким образом, чтобы не мешать зрителю в просмотре материала.
Вышедшие в эфир субтитры должны отвечать следующим требованиям: быть синхронизированными со звуком и видеоизображением выходящего в эфир материала; текст не должен содержать грамматических ошибок.
«Рекламный холдинг»
ООО «СКИАА» (Северо-Кавказское информационно-аналитическое агентство» - на втором месте по выигранным закупкам у правительства Ростовской области на предоставление информационных услуг. В прошлом году фирма победила в пяти закупках на общую сумму 74,6 миллиона рублей.
«СКИАА» - это агентство, через которое публикуются статьи рекламного характера во многих региональных изданиях.
К примеру, один из контрактов, который выиграла фирма «СКИАА», стоит более 6,7 миллиона рублей и звучит так: «Подготовка информационных и аналитических материалов о деятельности Ростовской-на-Дону городской Думы и их размещение в печатном издании».
Агентство, которое умеет быстро и качественно распределить рекламные материалы о деятельности чиновников разных уровней, существует в Ростове-на-Дону уже 15 лет (с 2006 года). Бенефициаром является Игорь Тюрин. Выручка от продаж компании за 2020 год составила более 81 миллиона рублей, но чистая прибыль ничтожна мала - всего 2,3 миллиона рублей.
ООО «Хед Медиа» - третья компания по количеству и «качеству» выигранных закупок у правительства региона по предоставлению услуг информирования о своей деятельности. Фирма выиграла четыре контракта на 617 тысяч рублей. Компания существует с 2011 года и зарегистрирована она в Москве. Основная отрасль предприятия - деятельность рекламных агентств.
«Хед Медиа» в основном занималась в Ростовской области размещением (прокатом) рекламного видеоролика о Президентской программе подготовки управленческих кадров на телеканале (150 тысяч рублей один контракт).
Поддержка искусства
На втором месте по количеству тендеров от правительства Ростовской области являются «Услуги по поддержке исполнительских искусств». Так, за прошлый год заключен 41 контракт по этой сфере деятельности на общую сумму более 6 миллионов рублей. Речь идет об организации и проведении массовых фестивалей и праздников, таких, как: фестиваль «Кукла Дона» (108 тысяч рублей), «День народного единства» - это самый дорогой праздник, на его проведение было потрачено более миллиона рублей. Еще одно не дешёвое мероприятие - Региональный форум по тематике межэтнических отношений, на этот форум было потрачено из бюджета также около миллиона рублей.
Дорогая информация
Из всех сфер деятельности, которыми занимается Правительство Ростовской области, больше всего закупок в 2021 году совершено по «Услугам информационных агентств» - 79. Об этом свидетельствуют данные системы «Маркер». Еще 47 закупок выполнили рекламные агентства, 23 тендера - по редактированию отснятых материалов кинофильмов и видеофильмов. Услуги печатные прочие - заключено 19 контрактов, услуги по изданию газет - 3.
Из общего числа закупок регионального правительства за прошлый год по предоставлению информационных услуг 93 тендера были заключены без снижения (0-2%), единственный участник «объявился» в 80 контрактах, цена контракта повышалась в 69 торгах. Что примечательно, ни один контракт из этой сферы не был реализован с жалобой в ФАС.