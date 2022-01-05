На себя не жалко: на пиар властей Ростовской области ушло полмиллиарда рублей

На втором месте по количеству тендеров от правительства Ростовской области являются «Услуги по поддержке исполнительских искусств». Так, за прошлый год заключен 41 контракт по этой сфере деятельности на общую сумму более 6 миллионов рублей. Речь идет об организации и проведении массовых фестивалей и праздников, таких, как: фестиваль «Кукла Дона» (108 тысяч рублей), «День народного единства» - это самый дорогой праздник, на его проведение было потрачено более миллиона рублей. Еще одно не дешёвое мероприятие - Региональный форум по тематике межэтнических отношений, на этот форум было потрачено из бюджета также около миллиона рублей.