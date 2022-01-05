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В Алма-Ате участники протестов разгромили офисы телеканалов «Казахстан» и «Мир 24»

5 января 17:49
Фото: pixabay.com
В Алма-Ате участники массовых беспорядков ворвались в офис телерадиокомпании «Мир» и подожгли здание телеканала «Казахстан», об этом объявил портал «RT» со ссылкой на официальные пресс-службы телекомпаний.

В среду, 5 января, протестующие совершили нападение на здания средств массовой информации Казахстана, расположенные в Алма-Ате. Среди пострадавших компаний теле- и радиовещания оказались телеканал «Казахстан» и «Мир 24».

Telegram-канал МТРК «Мир» поделился подробностями нашествия участников массовых беспорядков, сообщив, что протестующие уничтожили оборудование СМИ и подожгли здание канала «Казахстан».

Благодаря помощи местной администрации персонал телерадиокомпании «Мир» удалось спасти, о пострадавших в здании филиала «Казахстана» издание не сообщило.

Ранее политолог Григорий Миронов рассказал, ради чего начали бунты в Казахстане, и предсказал, к чему могут привести массовые беспорядки.

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