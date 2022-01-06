Дом ростовчанки находится под угрозой разрушения из-за строительства крупного ЖК

Ростовчанка Людмила Лях рассказала, что ее дом находится под угрозой разрушения в течение последних четырех лет, и причина этого заключается в строительстве многоэтажного жилого комплекса «Мега».
Людмила Лях рассказала, что ранее ее жилище примыкало к складам обувной фабрики, но после их разрушения и начала строительства ЖК по дому пошли трещины.
Еще осенью 2017 года пожилая ростовчанка пригласила специалистов, которые установили жучки, зафиксировавшие разрушение фасада здания. Этих данных было достаточно, чтобы подать в суд, однако юрист женщины настояла на отказе от третьей экспертизы, так как суд назначил специалиста сам.
Ростовчанка вспоминает, что приглашенным экспертом оказался житель Краснодарского края, который настаивал, что фасад разрушают погодные условия города и проседание почвы. Второй эксперт, назначенный судом, поддержала позицию своего коллеги и заявила, что причина разрушений — естественный износ старого здания на плохом фундаменте.
«Она пришла и заявила, что „дом старый и фундамент плохой“. Но я говорю, что „до начала строительства проблем с ним не было“. Я сюда и воду, и газ проводила и все было хорошо», — рассказывает пострадавшая от строительства женщина.
Несмотря на то, что суд отказался удовлетворить иск ростовчанки, Лях обратилась за третьей экспертизой, результаты которой предоставила в суд и после в кассацию.
Женщина и ее дочь Марина вспоминают, что только после судов в двух инстанциях они узнали, что компания-застройщик так и не предоставила журнал просадки почв.
«Суд принимает решение, что строительство домов никак не повлияло на состояние нашего дома. И никто не учитывает, что когда сваи вбивали, у нас дом трясся», — поделилась Марина, добавив, что они так и не смогли получить данные журнала, а эксперт признал, что данных, предоставленных застройщиком «Меги» было недостаточно.
Людмила Лях считает несправедливым, что суд с недоверием отнесся и не принял во внимание досудебное исследование. Она знает, что высотка и грунты под ней дадут усадку, а это значит, что ее дому грозит разрушение.
«Мы будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Я всю жизнь все сама делала, дом купила, ремонтировала и ничего у государства не просила», — заявила пострадавшая ростовчанка, которая продолжит бороться за судьбу своего единственного жилья.
Ранее между жителями Кривошлыковского начались споры из-за разных позиций в отношении разрушающегося дома.