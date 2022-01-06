Дом ростовчанки находится под угрозой разрушения из-за строительства крупного ЖК

«Суд принимает решение, что строительство домов никак не повлияло на состояние нашего дома. И никто не учитывает, что когда сваи вбивали, у нас дом трясся», — поделилась Марина, добавив, что они так и не смогли получить данные журнала, а эксперт признал, что данных, предоставленных застройщиком «Меги» было недостаточно.