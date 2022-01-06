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Дом ростовчанки находится под угрозой разрушения из-за строительства крупного ЖК

6 января 18:23
Фото: Яндекс.Карты
Козлова, 59Б. 2020 год
В Октябрьском районе Ростова женщина пожаловалась на разрушение дома по адресу улица Козлова, 59Б, находящегося рядом с новым ЖК «Мега», об этом рассказал портал «Блокнот. Ростов».

Ростовчанка Людмила Лях рассказала, что ее дом находится под угрозой разрушения в течение последних четырех лет, и причина этого заключается в строительстве многоэтажного жилого комплекса «Мега».

Людмила Лях рассказала, что ранее ее жилище примыкало к складам обувной фабрики, но после их разрушения и начала строительства ЖК по дому пошли трещины.

Еще осенью 2017 года пожилая ростовчанка пригласила специалистов, которые установили жучки, зафиксировавшие разрушение фасада здания. Этих данных было достаточно, чтобы подать в суд, однако юрист женщины настояла на отказе от третьей экспертизы, так как суд назначил специалиста сам.

Козлова, 59Б. 2017 год, начало стройки
Фото: Яндекс.Карты

Ростовчанка вспоминает, что приглашенным экспертом оказался житель Краснодарского края, который настаивал, что фасад разрушают погодные условия города и проседание почвы. Второй эксперт, назначенный судом, поддержала позицию своего коллеги и заявила, что причина разрушений — естественный износ старого здания на плохом фундаменте.

«Она пришла и заявила, что „дом старый и фундамент плохой“. Но я говорю, что „до начала строительства проблем с ним не было“. Я сюда и воду, и газ проводила и все было хорошо», — рассказывает пострадавшая от строительства женщина.

Несмотря на то, что суд отказался удовлетворить иск ростовчанки, Лях обратилась за третьей экспертизой, результаты которой предоставила в суд и после в кассацию.

Женщина и ее дочь Марина вспоминают, что только после судов в двух инстанциях они узнали, что компания-застройщик так и не предоставила журнал просадки почв.

«Суд принимает решение, что строительство домов никак не повлияло на состояние нашего дома. И никто не учитывает, что когда сваи вбивали, у нас дом трясся», — поделилась Марина, добавив, что они так и не смогли получить данные журнала, а эксперт признал, что данных, предоставленных застройщиком «Меги» было недостаточно.

Людмила Лях считает несправедливым, что суд с недоверием отнесся и не принял во внимание досудебное исследование. Она знает, что высотка и грунты под ней дадут усадку, а это значит, что ее дому грозит разрушение.

«Мы будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Я всю жизнь все сама делала, дом купила, ремонтировала и ничего у государства не просила», — заявила пострадавшая ростовчанка, которая продолжит бороться за судьбу своего единственного жилья.

Ранее между жителями Кривошлыковского начались споры из-за разных позиций в отношении разрушающегося дома.

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