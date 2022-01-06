Модернизация ростовской трамвайной сети начнется уже в июле в 2022 году

Напомним, проект модернизации трамвая включает в себя строительство около 77 километров трамвайных путей, сопровождаемое реконструкцией 46 километров уже существующей трамвайной сети. Вместе с этими процедурами власти планируют закупить 98 трамвайных вагонов и закупить, а в последующем установить новые остановки. Предполагается, что новая трамвайная сеть позволит обеспечить транспортное сообщение центра Ростова с отдаленными районами города. Стоимость проекта составит более 15 миллиардов рублей.