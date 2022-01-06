Модернизация ростовской трамвайной сети начнется уже в июле в 2022 году

Власти рассказали, что уже сейчас в городе начали проработку трассировки трамвайных линий и будущих схем движения транспорта. Вместе с этим ведутся подготовительные работы, которые позволят провести реконструкцию трамвайных путей, а также проводят закупку трехсекционных трамваев.
Минтранс Ростовской области объявил, что первый транш финансирования проекта поступит в июле 2022 года, к этому моменту власти планируют выбрать подрядчика.
В пресс-службе рассказали, что будущая трамвайная сеть будет пересекаться с линиями пригородной электрички, а потому уже сейчас специалисты заняты определением и проработкой возможных точек пересечения маршрутов.
Напомним, проект модернизации трамвая включает в себя строительство около 77 километров трамвайных путей, сопровождаемое реконструкцией 46 километров уже существующей трамвайной сети. Вместе с этими процедурами власти планируют закупить 98 трамвайных вагонов и закупить, а в последующем установить новые остановки. Предполагается, что новая трамвайная сеть позволит обеспечить транспортное сообщение центра Ростова с отдаленными районами города. Стоимость проекта составит более 15 миллиардов рублей.
Ранее в Ростове по неизвестным причинам списали больше десятка трамвайных вагонов, срок службы которых еще не истек.