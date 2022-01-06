Ростовские новости о черном пиаре и ремонтниках, которые сели в лужу

Истина в вине
Департамент потребительского рынка Ростовской области известил владельцев розничных магазинов об автоматическом продлении лицензий на реализацию алкогольной продукции.
Условия продления действия лицензий в 2022 году будут распространяться на точки розничной беспошлинной торговли.
Пресс-служба департамента рассказала, что в 2021 году от необходимости продлевать лицензию избавили заведения общественного питания, а в 2020 году автоматическое продление получили все виды лицензий.
Как сесть в лужу при укладке асфальта
Ростовчанин поделился кадрами, на которых дорожные рабочие проводят ремонт асфальта на участке кольца перед площадью Гагарина.
На видео отчетливо видно, как рабочие стоят по щиколотку в воде и засыпают глубокую и широкую яму асфальтом. Ростовчанин утверждает, что не впервые является свидетелем подобных работ по ремонту дорожного полотна, а потому с недоверием относится к заявлениям местных властей о вреде, который причиняют асфальту погодные условия.
Ростовчане согласились с ним и не удержались от шуток о том, что на дороги в Ростове влияет все, начиная от стоимости часов сити-менеджера до того, что ростовчане протаптывают асфальт китайской обувью.
» Дороги, машины, футбол примерно на одном уровне — супер дорого и максимально неэффективно. Это нанотехнологии и нанотехнологический ростовский асфальт, его только на снег или в воду класть!», — оставили комментарии под видео ростовчане.
Угрозы — двигатель торговли
Ростовчанка рассказала о новой схеме мошенничества, которая позволяет продавать печатные сборники о защите прав потребителей с помощью угроз, информацией женщина поделилась в соцсетях.
Жительница Ростова рассказала, что совсем недавно в их организацию звонила женщина, которая представилась одним из специалистов отдела выездных проверок Роспотребнадзора Ростовской области.
Мошенница рассказала, что Роспотребнадзор посетит компанию с инспекцией в ближайшее время, а потому им необходимо приобрести недостающий сборник законов о правах потребителей и правилах торговли за 2022 год. Печатное издание и право на внесение в список добросовестных предпринимателей обошлось бы компании всего в три тысячи рублей, но оператор отказала лжесотруднице Роспотребнадзора.
Уже спустя время оказалось, что партнер организации все же приобрел печатные сборники законов, «купившись» на угрозы мошенницы.
Ростовчанка предупредила предпринимателей, чтобы они не спешили соглашаться с предложением лжесотрудницы Роспотребнадзора, поскольку книги были доставлены курьером напрямую из типографии, и этот обзвон потенциальных покупателей может быть методом агрессивных продаж.