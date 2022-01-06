Ростовские новости о черном пиаре и ремонтниках, которые сели в лужу

Мошенница рассказала, что Роспотребнадзор посетит компанию с инспекцией в ближайшее время, а потому им необходимо приобрести недостающий сборник законов о правах потребителей и правилах торговли за 2022 год. Печатное издание и право на внесение в список добросовестных предпринимателей обошлось бы компании всего в три тысячи рублей, но оператор отказала лжесотруднице Роспотребнадзора.