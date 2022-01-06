В Алма-Ате ликвидировали десятки неизвестных, участвовавших в массовых беспорядках

Руководитель полицейского департамента добавила, что с ночи на четверг представители правоохранительных органов и их коллеги продолжают осуществлять антитеррористические мероприятия, а потому порекомендовала местным жителям и туристам не выходить из дома и воздержаться от долгосрочного пребывания на улице.