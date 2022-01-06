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В Алма-Ате ликвидировали десятки неизвестных, участвовавших в массовых беспорядках

6 января 07:33
Фото: pixabay.com
В Алма-Ате в четверг, 6 января, продолжаются антитеррористические мероприятия по подавлению общественных беспорядков, об этом сообщил портал ТАСС.

В Алма-Ате задержали десятки местных жителей, которые атаковали административные здания и городской Департамент полиции. Глава департамента Салтанат Азирбек объявила, что экстремистов ликвидировали, и сейчас налетчики проходят процедуру по идентификации личностей.

Руководитель полицейского департамента добавила, что с ночи на четверг представители правоохранительных органов и их коллеги продолжают осуществлять антитеррористические мероприятия, а потому порекомендовала местным жителям и туристам не выходить из дома и воздержаться от долгосрочного пребывания на улице.

Ранее стало известно, что протестующие устроили погром в офисе и уничтожили технику МТРК «Мир», а также совершили поджог здания телекомпании «Казахстан».

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