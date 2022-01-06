В Алма-Ате ликвидировали десятки неизвестных, участвовавших в массовых беспорядках

В Алма-Ате задержали десятки местных жителей, которые атаковали административные здания и городской Департамент полиции. Глава департамента Салтанат Азирбек объявила, что экстремистов ликвидировали, и сейчас налетчики проходят процедуру по идентификации личностей.
Руководитель полицейского департамента добавила, что с ночи на четверг представители правоохранительных органов и их коллеги продолжают осуществлять антитеррористические мероприятия, а потому порекомендовала местным жителям и туристам не выходить из дома и воздержаться от долгосрочного пребывания на улице.
Ранее стало известно, что протестующие устроили погром в офисе и уничтожили технику МТРК «Мир», а также совершили поджог здания телекомпании «Казахстан».