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В Ростове на площади Гагарина асфальт положили в глубокую лужу 5 января

6 января 13:00
Фото: instagram.com/rostov_roads
В Ростове местный житель заснял кадры неэффективного ремонта глубокого провала дороги, заполненного водой, на кольце перед площадью Гагарина, видео он поделился в соцсетях.

В Ростове рабочие засыпали глубокий провал до краев заполненный водой асфальтом в попытках починить дорожное полотно. Ростовчанин заметил, что это подобный ремонт в городе проводят не в первый раз, а потом утверждают, что вина в смывах асфальта лежит на перепадах температур, а не технологии укладки дорог.

«Всё нормально, там присадки специальные. Виновата китайская обувь. Дороги, машины, футбол примерно на одном уровне — супер дорого и максимально неэффективно. Это нанотехнологии и нанотехнологический ростовский асфальт, его только на снег или в воду класть, а по сухому он долго служит, не выгодно!», — не удержались от комментариев ростовчане.

Ранее в Ростове коммунальщики убрали с улиц не только лед, но и срезали асфальт.

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#Новости#Происшествия
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