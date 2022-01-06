В Ростове на площади Гагарина асфальт положили в глубокую лужу 5 января

В Ростове рабочие засыпали глубокий провал до краев заполненный водой асфальтом в попытках починить дорожное полотно. Ростовчанин заметил, что это подобный ремонт в городе проводят не в первый раз, а потом утверждают, что вина в смывах асфальта лежит на перепадах температур, а не технологии укладки дорог.
«Всё нормально, там присадки специальные. Виновата китайская обувь. Дороги, машины, футбол примерно на одном уровне — супер дорого и максимально неэффективно. Это нанотехнологии и нанотехнологический ростовский асфальт, его только на снег или в воду класть, а по сухому он долго служит, не выгодно!», — не удержались от комментариев ростовчане.