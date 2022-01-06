В Ростове на площади Гагарина асфальт положили в глубокую лужу 5 января

В Ростове рабочие засыпали глубокий провал до краев заполненный водой асфальтом в попытках починить дорожное полотно. Ростовчанин заметил, что это подобный ремонт в городе проводят не в первый раз, а потом утверждают, что вина в смывах асфальта лежит на перепадах температур, а не технологии укладки дорог.