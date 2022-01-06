В Ростовской области на Рождество в пятницу, 7 января, потеплеет до +14 градусов

В Ростовской области в пятницу, 7 января, ожидается туман, переменная облачность, дожди и сильный ветер до 14 метров в секунду.
На Рождество в регион принесет теплые воздушные массы, которые прогреют воздух до +14 градусов, а также станут причиной тумана в утреннее время.
Тем не менее жителям Ростовской области стоит быть осторожными, так как на дорогах региона в первой половине дня и поздним вечером образуется гололедица. Также синоптики предупредили жителей о возможных дождях в первой половине дня.
В течение всего дня температура будет колебаться от пяти до 14 градусов тепла, а к вечеру пятницы упадет на два градуса ниже нуля.