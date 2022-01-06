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В Ростовской области на Рождество в пятницу, 7 января, потеплеет до +14 градусов

6 января 18:16
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области в пятницу, 7 января, температура поднимется до 14 градусов тепла, и пройдут кратковременные дожди, об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ростовской области в пятницу, 7 января, ожидается туман, переменная облачность, дожди и сильный ветер до 14 метров в секунду.

На Рождество в регион принесет теплые воздушные массы, которые прогреют воздух до +14 градусов, а также станут причиной тумана в утреннее время.

Тем не менее жителям Ростовской области стоит быть осторожными, так как на дорогах региона в первой половине дня и поздним вечером образуется гололедица. Также синоптики предупредили жителей о возможных дождях в первой половине дня.

В течение всего дня температура будет колебаться от пяти до 14 градусов тепла, а к вечеру пятницы упадет на два градуса ниже нуля.

Ранее синоптики рассказали, когда ожидать Крещенские морозы.

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