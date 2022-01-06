В Ростовской области жители потребовали от губернатора ставить рекорды по соцобъектам

На днях губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в будущем в регионе в эксплуатацию введут более 2,65 миллиона квадратных метров жилых помещений, однако местные жители без восторга встретили данное объявление.
Ростовчане утверждают, что область и Ростов-на-Дону в частности перенасыщены количеством жилых новостроек и долгостроев, а покупательная способность населения не настолько велика, чтобы каждый мог позволить себе новое жилье. Жители Ростовской области убеждены, что рекорды надо ставить не в количестве жилых помещений, а в числе объектов социальной инфраструктуры — парковых зон, дорог, образовательных учреждений различных уровней обучения, поликлиник и многого другого.
«А сколько новых парков? Сколько новых скверов? Сколько новых дорог? Сколько новых стадионов? Сколько новых ВУЗов, школ, садиков? Чем тут гордиться? А как на счет исторически рекордных первых классов по 35 человек? А как на счет исторически рекордных пробок по всему городу? А как на счет исторически рекордных „невозможно попасть в поликлинику“, „талончик через месяц“? А всё строят и строят…», — прокомментировали новость жители Ростовской области.
Кроме того ростовчане заметили, что город застроен жильем, а рабочих мест катастрофически не хватает уже проживающим в нем людям. Они считают, что лучше бы власти побеспокоились о качестве жизни, количестве предприятий и рабочих мест для уже проживающего в городе населения, чем давали шанс заселить город еще плотнее.