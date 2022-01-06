В Ростовской области жители потребовали от губернатора ставить рекорды по соцобъектам

«А сколько новых парков? Сколько новых скверов? Сколько новых дорог? Сколько новых стадионов? Сколько новых ВУЗов, школ, садиков? Чем тут гордиться? А как на счет исторически рекордных первых классов по 35 человек? А как на счет исторически рекордных пробок по всему городу? А как на счет исторически рекордных „невозможно попасть в поликлинику“, „талончик через месяц“? А всё строят и строят…», — прокомментировали новость жители Ростовской области.