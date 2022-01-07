Французское СМИ заявило о неизбежности войны на Украине у границы Ростовской области

Журналист заявил, что военные действия могут в течение года начаться в Иране из-за ядерной программы. В случае неудачных переговоров по этому вопросу США и Израиль могут нанести удар по ядерному комплексу.
На Тайвани военный конфликт может возникнуть из-за претензий Китая на территорию, которую он считает своей.
Военные действия на Украине, по мнению Алена Фрашона, могут начаться в 2022 году из-за того, что Россия не допустит распространения НАТО на Восток. Поэтому РФ встанет на защиту своих интересов, не дожидаясь гарантий безопасности от США.
В декабре лейтенант ВСУ подорвался на мине из-за их хаотичного расположения в полях вокруг Крымского.