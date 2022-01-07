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Французское СМИ заявило о неизбежности войны на Украине у границы Ростовской области

7 января 17:42
Фото: pixabay.com
Журналист издания Le Monde Ален Фрашон назвал три региона, в которых, по его мнению, может возникнуть военный конфликт в 2022 году, среди них территория Донбасса, граничащего с Ростовской областью, пишет «Новороссия».

Журналист заявил, что военные действия могут в течение года начаться в Иране из-за ядерной программы. В случае неудачных переговоров по этому вопросу США и Израиль могут нанести удар по ядерному комплексу.

На Тайвани военный конфликт может возникнуть из-за претензий Китая на территорию, которую он считает своей.

Военные действия на Украине, по мнению Алена Фрашона, могут начаться в 2022 году из-за того, что Россия не допустит распространения НАТО на Восток. Поэтому РФ встанет на защиту своих интересов, не дожидаясь гарантий безопасности от США.

В декабре лейтенант ВСУ подорвался на мине из-за их хаотичного расположения в полях вокруг Крымского.

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