Казахи Ростова рассказали о причинах митингов и беспорядков в Казахстане

По словам собеседника, изначально он тоже поддерживал митингующих так как тоже не согласен с таким резким повышение цен на топливо практически в два раза. «Но причин, я считаю, было несколько и повышение цены на топливо просто стало последней каплей», — рассказывает Асхат Садвокасов.