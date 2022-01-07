Казахи Ростова рассказали о причинах митингов и беспорядков в Казахстане

По словам собеседника, изначально он тоже поддерживал митингующих так как тоже не согласен с таким резким повышение цен на топливо практически в два раза. «Но причин, я считаю, было несколько и повышение цены на топливо просто стало последней каплей», — рассказывает Асхат Садвокасов.
Среди других причин Асхат называет монополию родственников первого президента государства в политике, переименование столицы, введение QR-кодов и запрет на посещение торговых центров.
Сейчас мужчина дает понять, что беспорядки, начавшиеся в Казахстане, он не поддерживает.
Другие ростовские казахи, а также переселенцы из этой страны высказались в соцсетях, что протесты возникли не просто так и поддерживаются из-за рубежа.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в 30 километрах от Ростовской области заметили боевиков запрещённой в РФ экстремистской организации.