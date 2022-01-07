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Казахи Ростова рассказали о причинах митингов и беспорядков в Казахстане

7 января 14:08
Фото: pixabay.com
Переехавший в Ростов-на-Дону казах Асхат Садвокасов считает, что завышение цен на газ стало последней каплей для некоторых жителей Казахстана.

По словам собеседника, изначально он тоже поддерживал митингующих так как тоже не согласен с таким резким повышение цен на топливо практически в два раза. «Но причин, я считаю, было несколько и повышение цены на топливо просто стало последней каплей», — рассказывает Асхат Садвокасов.

Среди других причин Асхат называет монополию родственников первого президента государства в политике, переименование столицы, введение QR-кодов и запрет на посещение торговых центров.

Сейчас мужчина дает понять, что беспорядки, начавшиеся в Казахстане, он не поддерживает.

Другие ростовские казахи, а также переселенцы из этой страны высказались в соцсетях, что протесты возникли не просто так и поддерживаются из-за рубежа.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в 30 километрах от Ростовской области заметили боевиков запрещённой в РФ экстремистской организации.

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