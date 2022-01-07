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В Ростове для отборочного этапа Олимпийских игр-2036 готовы к ремонту 290 объектов

7 января 11:18
Фото: Pixabay.com
В Ростове выразили желание принять отборочный этап Олимпийских игр через 14 лет и сообщили, что подготовят для этого больше 290 спортобъектов, подробностями поделился портал ТАСС.

Глава областного министерства по физической культуре и спорту Самвел Аракелян заявил, что Ростов хотел бы принять отборочные состязания для Олимпийских игр 2036 года.

Для того, чтобы стать городом-организатором власти Ростовской области планируют привести в порядок и построить более 290 спортобъектов. Все эти работы хотят провести до 2030 года.

Напомним, ранее глава МИД Сергей Лавров объявил, что Россия подает заявку на отбор в организаторы Олимпийских игр, тогда губернатор Ростовской области заявил, что регион планирует построить несколько сотен спортивных объектов и четыре Дворца спорта.

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