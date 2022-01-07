В Ростовской области погиб 43-летний водитель Chevrolet Niva 7 января

В пятницу, 7 января, в 00.50 мск на шестом километре трассы между Ростовом и Новошахтинском водитель Chevrolet Niva потерял управление над своим транспортным средством.
В результате этого машина съехала с дорожного полотна и перевернулась, мужчина умер на месте аварии.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые проведут мероприятия для установления причин гибели водителя.
Ранее в Ростовской области водителям объявили штормовое предупреждение из-за образования гололеда на трассах и городских дорогах, тем не менее, с начала января в регионе погибли несколько водителей.