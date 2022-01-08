Ростовчане пожаловались на свалки мусора в городе в январе

Ростовчанка рассказала, что хотя оператор по уборке городского мусора и отчитывается о чистоте и порядке, реальное положение дел можно увидеть на улицах города, а не на бумаге. Женщина утверждает, что качество обслуживания мусорной площадки на улице Таганрогской, 116/1 оставляет желать лучше, ограждений контейнеров нет, а саму площадку не убирают, несмотря на то, что рядом находится детский сад и школа.