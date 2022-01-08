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Ростовчане пожаловались на свалки мусора в городе в январе

8 января 04:48
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане утверждают, что рост тарифов на обслуживание был необоснованным, учитывая качество услуг «Чистого города», комментарии появились в соцсетях.

Ростовчанка рассказала, что хотя оператор по уборке городского мусора и отчитывается о чистоте и порядке, реальное положение дел можно увидеть на улицах города, а не на бумаге. Женщина утверждает, что качество обслуживания мусорной площадки на улице Таганрогской, 116/1 оставляет желать лучше, ограждений контейнеров нет, а саму площадку не убирают, несмотря на то, что рядом находится детский сад и школа.

Ростовчанка высказала свое возмущение, отметив, что регоператор, несмотря на обещания властей, не выполняет свои обязанности, а потому поднимать плату за некачественную услугу — нецелесообразно.

«Сфотографируйте каждый у себя и скиньте в группу, тогда будет видно, у кого чистота и порядок! Такой же бардак и возле Таганрогской, 112 рядом с Солнечным кругом. Вовремя не вывозят», — согласились с ростовчанкой другие горожане.

Ранее власти Ростовской области объявили об увеличении платы за вывоз мусора, тем временем, только за новогодние длинные выходные в Ростове убрали 270 свалок, которые возникли на улицах города.

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#Новости#Происшествия
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