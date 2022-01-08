Ростовчане считают, что организатор вечеринки для геев получил заслуженное наказание

В пятницу, 7 января, после 11 дней заключения под стражей освободился организатор якобы вечеринки для геев Дионис, который поделился собственной версией того, почему вечеринку сорвали, и кто виноват в плохом восприятии мероприятия общественностью.
Несмотря на то, что продюсер утверждает, что вечеринка не была подготовлена специально для представителей ЛГБТ-сообщества, ростовчане считают, что его оправдания свидетельствуют об обратном.
«Почему он оправдывается, если в геях ничего такого нет? Еще и вечеринки закатывать удумали. Его что 11 дней на халяву за наши налоги кормили? К исправительным работам надо приговаривать», — прокомментировали новость некоторые возмущенные ростовчане.
Однако с их позицией согласились не все горожане. Люди либеральных взглядов были шокированы тем, что для задержания обычной вечеринки привлекли ОМОН, начали бить людей дубинками и задержали их на несколько часов для сбора личных данных.