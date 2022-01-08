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Ростовчане считают, что организатор вечеринки для геев получил заслуженное наказание

8 января 09:15
Фото: pexels.com
Жители Ростова-на-Дону считают, что ОМОН мог применить и более жесткие меры для задержания участников вечеринки для гомосексуалистов, устроенной в конце декабря 2021 года, комментарии появились в соцсетях.

В пятницу, 7 января, после 11 дней заключения под стражей освободился организатор якобы вечеринки для геев Дионис, который поделился собственной версией того, почему вечеринку сорвали, и кто виноват в плохом восприятии мероприятия общественностью.

Несмотря на то, что продюсер утверждает, что вечеринка не была подготовлена специально для представителей ЛГБТ-сообщества, ростовчане считают, что его оправдания свидетельствуют об обратном.

«Почему он оправдывается, если в геях ничего такого нет? Еще и вечеринки закатывать удумали. Его что 11 дней на халяву за наши налоги кормили? К исправительным работам надо приговаривать», — прокомментировали новость некоторые возмущенные ростовчане.

Однако с их позицией согласились не все горожане. Люди либеральных взглядов были шокированы тем, что для задержания обычной вечеринки привлекли ОМОН, начали бить людей дубинками и задержали их на несколько часов для сбора личных данных.

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