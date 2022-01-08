В «Ростовводоканале» объяснили, почему не будут подключать самозастрой на Черевичкина

Сотрудники ресурсоснабжающей организации объяснили, что проблема с подключением жилого дома связана с тем, что самострой на улице Вити Черевичкина, 91 возвели без необходимых разрешений и даже технических условий для подключения к системе водоснабжения.
Чтобы подключить дом на законных основаниях, необходимо заключить договор, который позволит застройщику собрать документацию и провести процедуру подключения. Однако недобросовестный исполнитель работ по строительству дома на 96 квартир не выполнил законную процедуру, и теперь водоканалу придется подключать дом без полной осведомленности о нагрузке и протяженности коммуникаций дома.
Кроме того, подключение «вслепую» может стать причиной перебоев в подаче воды во всем районе или недостатке напора в случае работ по ликвидации пожаров.
В организации утверждают, что 30 декабря жильцы дома были полностью проинформированы о механизме работ по подключению их жилья к системе водоснабжения и отвода вод.
30 декабря в администрации Пролетарского района руководство «Ростовводоканала» разъяснило людям процедуру законного подключения холодной воды и канализации, а также объяснило, почему требуется плата за подключение.
«Все сети, а также ключевые производственные объекты водоснабжения и водоотведения принадлежат городу. Акционерное общество „Ростовводоканал“ арендует это имущество, оказывая услуги жителям», — сказано в сообщении, организация также уточнила, что всю плату и тарифы определяет тарифные службы и федеральное законодательство. А то, что «Ростовводоканала» является акционерным обществом никак не влияет на условия получения и стоимость услуг населению.
В водоканале сообщили, что готовы подключить здание к системе подачи и отвода воды, но услугу жители могут получить только после заключения договора, который сделает их клиентами АО «Ростовводоканал», и внесения оплаты за присоединение дома к канализации.
Тем не менее, жители самостроя не готовы принять позицию «Ростовводоканала», они считают, что произведенная нечестному застройщику оплата позволит им получить услугу по подключению бесплатно. Чтобы отстоять свою позицию обманутые жильцы дома обратились с петицией к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Напомним, ранее жильцы заявляли, что АО «Ростовводоканал» потребовал за подключение дома 1,5 миллиона рублей, что в пересчет на 96 квартир составляет по 15 625 рублей с владельца.