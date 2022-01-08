В «Ростовводоканале» объяснили, почему не будут подключать самозастрой на Черевичкина

«Все сети, а также ключевые производственные объекты водоснабжения и водоотведения принадлежат городу. Акционерное общество „Ростовводоканал“ арендует это имущество, оказывая услуги жителям», — сказано в сообщении, организация также уточнила, что всю плату и тарифы определяет тарифные службы и федеральное законодательство. А то, что «Ростовводоканала» является акционерным обществом никак не влияет на условия получения и стоимость услуг населению.