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Девять населенных пунктов в Ростовской области будут оставаться без света

10 января 11:57
Фото: vk.com/donenergo
В населенных пунктах Ростовской области запланированы массовые отключения электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

Это касается Ростова, станиц Базковская, Боковская, поселка Чертково, Ограничения также будут вводить в Константиновске, Новочеркасске, Волгодонске, станице Вешенская и хуторе Пигаревский.

В Ростове 12 января электричества не будет на улицах 3-я Ноябрьская и Курская. Кроме того, 14 числа обесточат улицы Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, переулки Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Тбилисский, Грузинский.

В Новочеркасске 12 числа свет выключат по улицам Советская, Солнечная и в переулке Неизвестный, Чертково — по Фрунзе, Пионерскому и Комсомольской. В Волгодонске 14 января ограничения введут в переулках Первомайский, Коммунаров и улице Ветеранов.

В Константиновске 13 января света не будет на улицах 9 января и Маренова, в Вешенской — в переулках Невский, Пекинский и Садовый, в Боковской — на Ленина, в переулках Пионерский и Южный.

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