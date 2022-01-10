Холодящие кровь новости Ростова о бездомных животных и новогодних суицидах

К среде тенденция сохранится, и в течение дня температура опустится от -3 до -9 градусов в ночное время, а в четверг, 13 января, по Ростовской области днем ударят морозы до 11 градусов ниже нуля. Тем не менее, синоптики сообщают, что к ночи должно потеплеть на четыре градуса, а после в регион придет штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду, который будет сопровождаться мокрым снегом.