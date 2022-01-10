Холодящие кровь новости Ростова о бездомных животных и новогодних суицидах

В правительстве Ростовской области рассказали, что за минувшие 10 дней с начала 2022 года операторы экстренных служб получили 120 тысяч звонков по единому номеру 112. В ходе бесед с населением им удалось предотвратить шесть попыток самоубийства.
Пресс-служба властей региона уточнила, что большинство жителей позвонили, чтобы уточнить справочную информацию, однако 20 тысяч звонков были от людей, которые нуждались в помощи врачей.
Еще четыре тысячи звонков совершали жители, которым требовалась помощь правоохранительных органов. За консультацией по вопросам ЖКХ к операторам обратились девять тысяч местных жителей.
Вместе с этим круглосуточно работала линия психологической помощи населению, что не позволило шести жителям Ростовской области уйти из жизни в новогодние праздники.
Власти сообщили, что с 2016 года по номеру 112 приняли 17 миллионов вызовов от местных жителей.
Мэрия Ростова опубликовала данные, согласно которым в течение 2021 года удалось поймать 688 бродячих животных.
В числе этих животных были агрессивные собаки, которых поймали для обработки от паразитов и ветеринарного осмотра. Власти сообщили, что ежегодно на процедуры по отлову животных выделяют 85 миллионов рублей.
Вместе с этим стало известно, что в прошлом году поголовье безнадзорных животных пополнили 152 собаки, которые были оставлены своими безответственными владельцами.
В мэрии уточнили, что после всех процедур животных вернули в привычные места обитания.
Синоптики рассказали, что в течение первой рабочей недели жителей Ростовской области ожидают мокрый снег и дождь.
Так, согласно прогнозу, понедельник и вторник с 10 по 11 января окажутся самыми теплыми днями рабочей недели, а потому дневная температура достигнет четырех градусов тепла. Однако уже во вторник ожидается снижение температуры и дождь со снегом, который приведет к образованию наледи в ночное время, когда температура опустится на три градуса ниже нуля.
К среде тенденция сохранится, и в течение дня температура опустится от -3 до -9 градусов в ночное время, а в четверг, 13 января, по Ростовской области днем ударят морозы до 11 градусов ниже нуля. Тем не менее, синоптики сообщают, что к ночи должно потеплеть на четыре градуса, а после в регион придет штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду, который будет сопровождаться мокрым снегом.
В выходные 15 и 16 января погода будет держать температуру около 0 градусов, из-за чего попеременно будут идти дожди и мокрый снег.