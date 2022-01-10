«Как будто война прошла»: ростовчане 10 января пожаловались Голубеву на плохие дороги

Губернатор рассказал о проекте строительства Ростовского транспортного кольца, а также ремонте дорог. За прошлый год привели в порядок более 160 объектов.
В комментариях подписчики пожаловались на неудовлетворительное качество дорог. По их словам, асфальт сошел вместе со снегом.
«Таганрог забывают каждый год. Там как будто война прошла вчера», — пожаловались местные жители.
«Хочется посмотреть в глаза подрядчикам, которые делают дороги. Это халатность или нежелание делать качественно свою работу?» — поинтересовались жители региона.
«К примеру, улица Береговая развалилась меньше, чем за год после ремонта. Появились ямы, просевшие колодцы, постоянно лужи», — прозвучало в комментариях.