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«Как будто война прошла»: ростовчане 10 января пожаловались Голубеву на плохие дороги

10 января 06:47
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростовской области пожаловались губернатору Василию Голубеву на неудовлетворительное состояние многих дорог, говорится на его странице в Instagram.

Губернатор рассказал о проекте строительства Ростовского транспортного кольца, а также ремонте дорог. За прошлый год привели в порядок более 160 объектов.

В комментариях подписчики пожаловались на неудовлетворительное качество дорог. По их словам, асфальт сошел вместе со снегом.

«Таганрог забывают каждый год. Там как будто война прошла вчера», — пожаловались местные жители.

«Хочется посмотреть в глаза подрядчикам, которые делают дороги. Это халатность или нежелание делать качественно свою работу?» — поинтересовались жители региона.

«К примеру, улица Береговая развалилась меньше, чем за год после ремонта. Появились ямы, просевшие колодцы, постоянно лужи», — прозвучало в комментариях.

Ранее в Ростове на площади Гагарина асфальт положили в глубокую лужу.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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