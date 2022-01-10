В декабре суд отказался признавать нежилым старинный особняк Трестера в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области 30 декабря вынес решение в отношение 122-летнего дома на улице Серафимовича, 95.
В прошлом году ДИЗО Ростова подал иск, чтобы признать старинное здание, которое имеет статус памятника культурного наследия, нежилым, расселить жильцов и приступить к реконструкции. При этом в документе указано, что шесть жилых помещений, что находятся особняке Г. Ф. Трестера принадлежат Ростову-на-Дону, а право управления собственностью закреплено за МКУ «УЖКХ Кировского района г. Ростова-на-Дону».
Однако суд решил отказать администрации города, настаивая на том, что объект культурного наследия не подлежит сносу.
«При проведении экспертного исследования невозможность реконструкции жилого дома и помещений, находящихся в нем не установлена. Следовательно, заявитель не лишен возможности обратиться за изменением статуса помещения (дома) в нежилые после проведения ремонтных работ (реконструкции) для устранения аварийного состояния указанных объектов», — сказано в документах решения.
За администрацией города сохраняется право обжаловать решение суда в течение двух месяцев после того, как решение суда вступит в законную силу.
Напомним, ранее в Ростове в старинном здании на улице Московской вспыхнул пожар, а неделей раньше ростовские общественники выступили в защиту исторических построек на Семашко, которые сохранили культурную и историческую ценность в глазах горожан.