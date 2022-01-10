В декабре суд отказался признавать нежилым старинный особняк Трестера в Ростове

В прошлом году ДИЗО Ростова подал иск, чтобы признать старинное здание, которое имеет статус памятника культурного наследия, нежилым, расселить жильцов и приступить к реконструкции. При этом в документе указано, что шесть жилых помещений, что находятся особняке Г. Ф. Трестера принадлежат Ростову-на-Дону, а право управления собственностью закреплено за МКУ «УЖКХ Кировского района г. Ростова-на-Дону».