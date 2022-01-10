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В Ростове выставили на продажу роскошный пентхаус с бассейном за 60 миллионов рублей

10 января 09:05
Фото: CIAN
В Ростове-на-Дону выставили на продажу квартиру в доме, на крыше которого есть бассейн, объявление размещено в сервисе CIAN.

В переулке Халтуринский есть дом на 12 квартир, площадь одной из которых составляет 500 метров. Она находится на девятом этаже.

Судя по фотографиям, пока в помещениях голые стены без какого-либо ремонта. Согласно существующей планировке, в квартире будут кухня-гостиная площадью более 90 квадратных метров, оружейная комната, кабинет с санузлом.

Также предусмотрены три спальные комнаты, в каждый из которых можно сделать гардероб. Квартира двухуровневая и занимает весь девятый этаж дома. На крыше есть бассейн, терраса, беседка с остеклением по всему периметру. Также обустроили смотровую площадку и мангальную зону.

Стоимость квартиры составляет 60 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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