В Ростове выставили на продажу роскошный пентхаус с бассейном за 60 миллионов рублей

Также предусмотрены три спальные комнаты, в каждый из которых можно сделать гардероб. Квартира двухуровневая и занимает весь девятый этаж дома. На крыше есть бассейн, терраса, беседка с остеклением по всему периметру. Также обустроили смотровую площадку и мангальную зону.