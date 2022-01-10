В Ростове выставили на продажу роскошный пентхаус с бассейном за 60 миллионов рублей

В переулке Халтуринский есть дом на 12 квартир, площадь одной из которых составляет 500 метров. Она находится на девятом этаже.
Судя по фотографиям, пока в помещениях голые стены без какого-либо ремонта. Согласно существующей планировке, в квартире будут кухня-гостиная площадью более 90 квадратных метров, оружейная комната, кабинет с санузлом.
Также предусмотрены три спальные комнаты, в каждый из которых можно сделать гардероб. Квартира двухуровневая и занимает весь девятый этаж дома. На крыше есть бассейн, терраса, беседка с остеклением по всему периметру. Также обустроили смотровую площадку и мангальную зону.
Стоимость квартиры составляет 60 миллионов рублей.