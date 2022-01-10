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В Ростовской области психологи службы 112 предотвратили 6 случаев суицида до 9 января

10 января 12:43
Фото: pexels.com
В Ростовской области за время новогодних праздников поступило 120 тысяч вызовов по номеру 112, в том числе предотвратили шесть попыток суицида, сообщили в правительстве региона.

В большинстве случаев местные жители обращались за справочной информацией. Более 20 тысяч звонков были связаны с оказанием медицинской помощи.

Помощь правоохранителей потребовалась в четырех тысячах случаев. По вопросам ЖКХ обратились девять тысяч человек.

В круглосуточном режиме оказывали психологическую помощь всем нуждающимся. В шести случаях предотвратили попытки суицида.

Добавим, что Система-112 работает с 2016 года, за это время она приняла 17 миллионов вызовов.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области чаще всего звонят на номер «112», когда нужна скорая.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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