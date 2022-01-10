В Ростовской области психологи службы 112 предотвратили 6 случаев суицида до 9 января

В большинстве случаев местные жители обращались за справочной информацией. Более 20 тысяч звонков были связаны с оказанием медицинской помощи.
Помощь правоохранителей потребовалась в четырех тысячах случаев. По вопросам ЖКХ обратились девять тысяч человек.
В круглосуточном режиме оказывали психологическую помощь всем нуждающимся. В шести случаях предотвратили попытки суицида.
Добавим, что Система-112 работает с 2016 года, за это время она приняла 17 миллионов вызовов.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области чаще всего звонят на номер «112», когда нужна скорая.