Еще 18 человек в Ростовской области скончались из-за коронавируса до 11 января

По результатам вскрытия, от ковида скончались 11 женщин и семь мужчин в возрасте от 58 до 92 лет. За весь период пандемии умерли 9817 человек.
В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,76. Всего заразились 197474 человека, выздоровели –179608. В больнице лечение получают 1920 человек, из них 32 находятся в тяжелом состоянии.
Всего в области привились больше 19 тысяч человек, а за последние сутки провели 5,3 тысяч тестов на ковид.
На 2 человека больше умерло 11 января в Ростовской области, по сравнению с данными 10 января.