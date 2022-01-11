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Еще 18 человек в Ростовской области скончались из-за коронавируса до 11 января

11 января 09:44
Фото: kjpargeter/freepik.com
За сутки в Ростовской области зарегистрировали 18 смертей от коронавируса, сообщает правительство области.

По результатам вскрытия, от ковида скончались 11 женщин и семь мужчин в возрасте от 58 до 92 лет. За весь период пандемии умерли 9817 человек.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,76. Всего заразились 197474 человека, выздоровели –179608. В больнице лечение получают 1920 человек, из них 32 находятся в тяжелом состоянии.

Всего в области привились больше 19 тысяч человек, а за последние сутки провели 5,3 тысяч тестов на ковид.

На 2 человека больше умерло 11 января в Ростовской области, по сравнению с данными 10 января.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что в Ростовской области еще 358 человек заболели коронавирусом.

#Новости#Коронавирус COVID-19
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