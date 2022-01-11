Ковалев предупредил ростовчан о том, что «омикроном» заражаются 9 из 10 контактных

Главный санитарный врач объяснил, что сейчас в регионе распространяется штамм с высокими показателями заражения, а потому, чтобы не войти в статистику следует максимально обезопасить себя и своих близких. Евгений Ковалев напомнил, что в основной группе риска по-прежнему находятся люди с хроническими заболеваниями систем внутренних органов, а также те, кто относится к старшей возрастной группе.