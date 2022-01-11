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Ковалев предупредил ростовчан о том, что «омикроном» заражаются 9 из 10 контактных

11 января 13:09
Фото: gpointstudio/freepik.com
омикрон
В Ростовской области жителям рекомендовали соблюдать профилактические меры, чтобы избежать заражения коронавирусом штамма «омикрон», рекомендациями поделился глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.

Евгений Ковалев рассказал, что в настоящий момент остается очень важным соблюдать все действующие ковидные ограничения, включая ношение масок, перчаток, дистанцирование, обеззораживание поверхностей и воздуха.

Главный санитарный врач объяснил, что сейчас в регионе распространяется штамм с высокими показателями заражения, а потому, чтобы не войти в статистику следует максимально обезопасить себя и своих близких. Евгений Ковалев напомнил, что в основной группе риска по-прежнему находятся люди с хроническими заболеваниями систем внутренних органов, а также те, кто относится к старшей возрастной группе.

«В предупреждении распространения высококонтагиозного геноварианта коронавируса „омикрон“ очень важно скрупулезное соблюдение ковидных мер. По тем данным, что сейчас доступны, коронавирусом заражаются от восьми до девяти человек из 10 контактных», — объяснил свои предостережения Евгений Ковалев.

Ранее стало известно, что Ростовская область ожидает первую поставку вакцин от коронавируса для подростков.

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