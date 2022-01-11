В Ростовской области будут судить мужчину, из-за которого в ДТП погибли три человека

Прокуроры Мартыновского района подготовили обвинительное заключение по делу водителя, который нарушил правила дорожного движения.
Следователи предполагают, что в августе 2021 года водитель Lada выехал на встречную полосу, что стало причиной столкновения с автомобилем «ВАЗ».
Водитель и два пассажира «ВАЗ» погибли от травм, полученных в результате аварии.
Теперь уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростовской области водитель водитель фуры протаранил другой тяжеловоз, после чего оба автомобиля снесло с дороги.