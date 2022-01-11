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В Ростовской области будут судить мужчину, из-за которого в ДТП погибли три человека

11 января 17:41
Фото: Pexels.com
В Ростовской области будут судить водителя, действия которого могли спровоцировать аварию на трассе в Мартыновском районе, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуроры Мартыновского района подготовили обвинительное заключение по делу водителя, который нарушил правила дорожного движения.

Следователи предполагают, что в августе 2021 года водитель Lada выехал на встречную полосу, что стало причиной столкновения с автомобилем «ВАЗ».

Водитель и два пассажира «ВАЗ» погибли от травм, полученных в результате аварии.

Теперь уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростовской области водитель водитель фуры протаранил другой тяжеловоз, после чего оба автомобиля снесло с дороги.

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