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Эксперт рассказала об удручающем состоянии парков в Ростове

12 января 13:17
Фото: Елена Хатламаджиян / facebook.com
Во всех парках Ростова процент озеленения не достигает необходимого показателя 70% от общей площади, сообщила RostovGazeta активистка общественного движения Елена Хатламаджиян.

По ее словам, основополагающее понятие «парк» предполагает озеленение территории более, чем на 70% от общей площади. Если показатель озеленения ниже, то такая прогулочная зона уже не считается парком.

«В Ростове нет парков, соответствующих этому показателю. Даже в самом „зеленом“, которым считается парк „Дружба“, озеленение достигает всего 65%. К тому же, городу катастрофически не хватает официальных парков, об этом говорил и губернатор», — подчеркивает Елена Хатламаджиян.

Исходя из городской практики, активистка добавляет, что на территориях парков Ростова в огромных количествах находятся незаконные постройки, корты, которые впоследствии непонятным образом становятся законными. А на их месте вырастают гостиницы.

Фото: Елена Хатламаджиян / facebook.com

«Это бич нашего города, — считает Елена Хатламаджиян, приводя в пример парк Максима Горького. — От него же вообще ничего не осталось, он весь идет лоскутами. А такого быть не должно. Ведь городские парки — это столпы «зеленого каркаса».

Она добавляет, что даже те современные зоны отдыха, которые создаются сегодня, априори не могут считаться парком.

«Например, „Первая миля“ — это не парк, в нем нет 70% озеленения. Согласно расчетам, там должно быть высажено 350 деревьев на один гектар. А мы видим нехватку в тысячу деревьев. Удручает, что даже новый парк никак не соответствует постановлению властей 2019 года, где говорится о реабилитации реки Темерник и создании природного парка с максимальным объемом озеленения», — подчеркивает Елена Хатламаджиян.

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