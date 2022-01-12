Эксперт рассказала об удручающем состоянии парков в Ростове

«Например, „Первая миля“ — это не парк, в нем нет 70% озеленения. Согласно расчетам, там должно быть высажено 350 деревьев на один гектар. А мы видим нехватку в тысячу деревьев. Удручает, что даже новый парк никак не соответствует постановлению властей 2019 года, где говорится о реабилитации реки Темерник и создании природного парка с максимальным объемом озеленения», — подчеркивает Елена Хатламаджиян.