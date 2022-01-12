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Логвиненко объяснил появление особняка вместо парковки в Ростове возле парка Горького

12 января 11:35
Фото: "Эксперт-Юг" / instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону особняк на месте паркинга у парка имени Максима Горького построил очень известный и серьезный человек, который сделал это законно, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер утверждает, что строительство четырехэтажного особняка вместо парковки в центре города является пережитком прошлого, и он искренне не понимает, почему эта история привлекла внимание общественности спустя столько времени.

Напомним, в декабре 2021 года город потрясла новость о строительстве особняка, который занял место подземной парковки одной из центральных улиц Ростова. При этом застройщиком выступал «Покровский центр», а подрядчиком — компания «Ростовстрой». Теперь в здании разместят «СМУ-1».

Алексей Логвиненко рассказал, что договор на аренду участка заключили до того, как он занял пост сити-менеджера Ростова, но признал, что сам не позволил бы построить на земельном участке то, что не было согласовано заранее.

Алексей Логвиненко рассказал, что строительством здания занималась известная и серьезная фигура, которая разбирается в правовых особенностях разрешений на строительство.

Фото: rostov-gorod.ru

«Отказать мы не имеем права, так как юридически всё соблюдено. Там же не жилые помещения? Нежилые. Парковка есть. Прокуратура это всё проверяла ещё на стадии выдачи разрешения», — утверждает Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что сам не имеет никаких претензий к строительству здания, так как оно вышло красивым и соответствует по стилю исторической застройке города. Кроме того глава горадминистрации заявил, что власти планируют превратить в зону отдыха пустырь рядом со зданием, где земельный участок уже не принадлежит инвестору.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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