Логвиненко объяснил появление особняка вместо парковки в Ростове возле парка Горького

Сити-менеджер утверждает, что строительство четырехэтажного особняка вместо парковки в центре города является пережитком прошлого, и он искренне не понимает, почему эта история привлекла внимание общественности спустя столько времени.
Напомним, в декабре 2021 года город потрясла новость о строительстве особняка, который занял место подземной парковки одной из центральных улиц Ростова. При этом застройщиком выступал «Покровский центр», а подрядчиком — компания «Ростовстрой». Теперь в здании разместят «СМУ-1».
Алексей Логвиненко рассказал, что договор на аренду участка заключили до того, как он занял пост сити-менеджера Ростова, но признал, что сам не позволил бы построить на земельном участке то, что не было согласовано заранее.
Алексей Логвиненко рассказал, что строительством здания занималась известная и серьезная фигура, которая разбирается в правовых особенностях разрешений на строительство.
«Отказать мы не имеем права, так как юридически всё соблюдено. Там же не жилые помещения? Нежилые. Парковка есть. Прокуратура это всё проверяла ещё на стадии выдачи разрешения», — утверждает Алексей Логвиненко.
Глава администрации добавил, что сам не имеет никаких претензий к строительству здания, так как оно вышло красивым и соответствует по стилю исторической застройке города. Кроме того глава горадминистрации заявил, что власти планируют превратить в зону отдыха пустырь рядом со зданием, где земельный участок уже не принадлежит инвестору.