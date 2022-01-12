Логвиненко объяснил появление особняка вместо парковки в Ростове возле парка Горького

Глава администрации добавил, что сам не имеет никаких претензий к строительству здания, так как оно вышло красивым и соответствует по стилю исторической застройке города. Кроме того глава горадминистрации заявил, что власти планируют превратить в зону отдыха пустырь рядом со зданием, где земельный участок уже не принадлежит инвестору.