Логвиненко пообещал снести в центре Ростова все аварийные дома в течение 2022 года

По его информации, в прошлом году снесли практически все подобные здания в Кировском районе. Теперь очередь дошла до Ленинского района.
Речь идет о домах, у которых нет статуса памятника культуры. Логвиненко считает, что их нужно сравнять с землей, а территорию отдать под застройку.
Но пока с этим могут быть проблемы, так как нет утвержденной единой охранной зоны. Но этот вопрос решится в ближайшее время.
Ранее стало известно, что в Ростове снесут 136 домов из-за строительства дороги на Вавилова в текущем году.