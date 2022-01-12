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Логвиненко пообещал снести в центре Ростова все аварийные дома в течение 2022 года

12 января 16:04
Фото: pixabay
В Ленинском районе Ростова-на-Дону в 2022 году планируется снести все дома, признанные аварийными, рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

По его информации, в прошлом году снесли практически все подобные здания в Кировском районе. Теперь очередь дошла до Ленинского района.

Речь идет о домах, у которых нет статуса памятника культуры. Логвиненко считает, что их нужно сравнять с землей, а территорию отдать под застройку.

Но пока с этим могут быть проблемы, так как нет утвержденной единой охранной зоны. Но этот вопрос решится в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Ростове снесут 136 домов из-за строительства дороги на Вавилова в текущем году.

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