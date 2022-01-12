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Массовые задержания нелегальных мигрантов прошли в Ростовской области в январе

12 января 11:30
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области задержали 21 иностранца за нарушение миграционного законодательства, сообщили в региональном УМВД.

Рейды провели на предприятиях в Азовском районе, участниками стали правоохранители и сотрудники регионального УФСБ. Они искали иностранцев, которые незаконно работают в России.

Всего успели проверить более 40 человек и выявили 21 нарушителя. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях.

Сейчас проводится проверка в отношении работодателя, который мог незаконно трудоустроить людей. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной миграции.

Ранее эксперт заявил, что ростовчане смогут занять место мигрантов на стройках.

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