Массовые задержания нелегальных мигрантов прошли в Ростовской области в январе

Рейды провели на предприятиях в Азовском районе, участниками стали правоохранители и сотрудники регионального УФСБ. Они искали иностранцев, которые незаконно работают в России.
Всего успели проверить более 40 человек и выявили 21 нарушителя. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях.
Сейчас проводится проверка в отношении работодателя, который мог незаконно трудоустроить людей. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной миграции.