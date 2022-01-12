Новости Ростова об особняках «серьезных людей» и нехватке денег на хорошие дороги

Сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил, что Ростову для приведения в порядок городских дорог требуется увеличить бюджет на ремонт в два раза.
Глава администрации рассказал, что город ежегодно тратит более 550 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна, однако оперативные работы с большей регулярностью обслуживания обойдутся бюджету в 1,2-1,3 миллиарда рублей.
Алексей Логвиненко заверил, что этих средств хватило бы на то, чтобы проводить ремонт по необходимости, а не с регулярностью раз в три года, когда заканчивается гарантийный срок ремонта асфальта подрядчиком.
Несмотря на радужные прогнозы глава администрации Ростова так и не смог ответить, когда наступит то время, когда у города появятся деньги на эту статью расходов.
Напомним, на январских праздниках глава администрации утверждал, что проблема с износом городских дорог заключается не в нехватке денег, а в переменчивых погодных условиях.
Вместе с вопросом о дорогах на встрече со СМИ обсудили строительство роскошного офисного здания «СМУ-1» высотой в четыре этажа, которое возникло на территории участка рядом с парком имени Максима Горького. Напомним, ранее обсуждалось, что этот участок в центре Ростова выделили под строительство подземного паркинга.
Сити-менеджер объяснил, что не видит ничего плохого в изменении цели использования земельного участка, так как строительством здания занимался «серьезный и очень известный человек». Алексей Логвиненко выразил уверенность в том, что особняк построили законным путем, к тому же формально здание имеет парковку и нежилые помещения.
«Отказать мы не имеем права, так как юридически всё соблюдено. Прокуратура это всё проверяла еще на стадии выдачи разрешения», — утверждает Алексей Логвиненко, который лояльно относится к новому объекту на участке у парка Горького.
По мнению сити-менеджера особняк вышел красивым и колоритным, поэтому город раздумывает над благоустройством зоны отдыха на пустыре рядом с офисным зданием «СМУ-1».
Очередным злободневным вопросом на встрече с ростовскими СМИ стала застройка города жилыми комплексами, которые повышают плотность населения в районах, необеспеченных достаточным числом объектов социальной инфраструктуры.
Алексей Логвиненко объявил, что решение этой проблемы запланировали на 2023 год, когда застройщики будут обязаны включать в схемы жилой застройки необходимые соцобъекты, в числе которых будут школы, детские сады, дороги и другие учреждения, необходимые для комфортной городской среды.
«Раньше, напомню, от застройщика при возведении многоэтажки требовалось только озеленить участок и организовать парковку, причем даже не обязательно рядом с этим домом», — напомнил сити-менеджер Алексей Логвиненко, добавив, что это не позволит решить проблему с выданными разрешениями.
Он объяснил, что все разрешения на строительство, которые застройщики получили до весны 2020 года, позволяют реализовывать одобренные проекты в том же виде, на какой получили одобрение до принятия новых правил землепользования и застройки.