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В Ростове в новогодние каникулы ликвидировали более 100 повреждений водопровода

12 января 10:00
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В новогодние каникулы в Ростове-на-Дону было ликвидировано свыше 100 повреждений водопровода, но обошлось без отключения подачи воды, сообщили в Ростовводоканале.

При этом крупных аварий удалось избежать. Обеспечением бесперебойной работы занимались рабочие инженерно-технических служб, которые осуществляли круглосуточное дежурство.

По заявкам жителей во время новогодних праздников ежедневно выезжали до 28 аварийных бригад. При этом было устранено свыше 300 засоров канализации и установлено 40 новых люков.

Стоит отметить, что 2 января шесть многоквартирных домов в микрорайоне Военвед остались без воды из-за коммунальной аварии.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городе крупных коммунальных аварий в новогодние каникулы зафиксировано не было, а все неполадки в работе инженерных систем оперативно устранялись.

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