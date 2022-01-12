В Ростове в новогодние каникулы ликвидировали более 100 повреждений водопровода

При этом крупных аварий удалось избежать. Обеспечением бесперебойной работы занимались рабочие инженерно-технических служб, которые осуществляли круглосуточное дежурство.
По заявкам жителей во время новогодних праздников ежедневно выезжали до 28 аварийных бригад. При этом было устранено свыше 300 засоров канализации и установлено 40 новых люков.
Стоит отметить, что 2 января шесть многоквартирных домов в микрорайоне Военвед остались без воды из-за коммунальной аварии.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городе крупных коммунальных аварий в новогодние каникулы зафиксировано не было, а все неполадки в работе инженерных систем оперативно устранялись.