В Ростовской области опровергли вакцинацию подростков от COVID-19 в батайской школе

На днях в мессенджерах и соцсетях Батайска стало распространяться сообщение о сборе согласий на вакцинацию учащихся городских школ.
Стало известно, что классный руководитель пятого класса в школе № 6 Батайска распространила сообщение, в котором указано, что в общеобразовательных учреждениях города начинается вакцинация жителей возрастом от 12 до 17 лет. А потому родители должны предоставить согласия на вакцинацию медсестре школы до 17 января.
Однако в министерстве образования Ростовской области опровергли эти данные, сообщив, что не направляли распоряжение о сборе информации о вакцинации несовершеннолетних жителей Батайска.
Ранее власти Ростовской области объявили, что вскоре в регион поступит вакцина от коронавируса для граждан школьного возраста.