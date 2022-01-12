В Ростовской области опровергли вакцинацию подростков от COVID-19 в батайской школе

Стало известно, что классный руководитель пятого класса в школе № 6 Батайска распространила сообщение, в котором указано, что в общеобразовательных учреждениях города начинается вакцинация жителей возрастом от 12 до 17 лет. А потому родители должны предоставить согласия на вакцинацию медсестре школы до 17 января.