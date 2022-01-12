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В Ростовской области опровергли вакцинацию подростков от COVID-19 в батайской школе

12 января 14:10
Фото: Елена В / google.com/maps
Власти Ростовской области опровергли подготовку к вакцинации детей от коронавируса в школах Батайска, комментарий предоставили в управлении информполитики региона.

На днях в мессенджерах и соцсетях Батайска стало распространяться сообщение о сборе согласий на вакцинацию учащихся городских школ.

Стало известно, что классный руководитель пятого класса в школе № 6 Батайска распространила сообщение, в котором указано, что в общеобразовательных учреждениях города начинается вакцинация жителей возрастом от 12 до 17 лет. А потому родители должны предоставить согласия на вакцинацию медсестре школы до 17 января.

Однако в министерстве образования Ростовской области опровергли эти данные, сообщив, что не направляли распоряжение о сборе информации о вакцинации несовершеннолетних жителей Батайска.

Ранее власти Ростовской области объявили, что вскоре в регион поступит вакцина от коронавируса для граждан школьного возраста.

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